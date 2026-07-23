"Les cibles sont prêtes" : Israël se prépare à une offensive élargie contre l’Iran

Les consultations sécuritaires se poursuivent en Israël et avec les États-Unis sur fond d'escalade avec l'Iran. Selon des informations rapportées par la chaîne i24NEWS en hébreu, Israël partage actuellement des renseignements avec le département américain de la Guerre et se prépare à une éventuelle entrée directe dans les combats.

Le message transmis par les responsables israéliens est clair : Israël pourrait rejoindre la campagne militaire si le président américain Donald Trump décidait de franchir une nouvelle étape dans l'offensive contre Téhéran.

Ce changement de phase consisterait à passer de frappes tactiques, concentrées sur des infrastructures et des objectifs limités, à une opération beaucoup plus vaste visant à porter un coup sévère au régime iranien et à ses principales capacités stratégiques. Le programme nucléaire et l'arsenal de missiles de l'Iran figureraient notamment parmi les cibles prioritaires.

Selon une source proche des discussions, les préparatifs opérationnels israéliens sont déjà avancés. "Les cibles sont prêtes, mais tout peut encore basculer en une seconde", a-t-elle déclaré.

Israël attendrait désormais une décision de Donald Trump avant de lancer ses propres opérations. Une source sécuritaire a indiqué que l'État hébreu entrerait dans la guerre dans deux scénarios : sur instruction ou avec l'accord du président américain, ou en cas d'attaque directe de l'Iran contre Israël, selon l'événement qui surviendrait en premier.

Cette incertitude pèse également sur les échanges politiques entre les deux pays. Aucune rencontre n'a pour l'heure été officiellement fixée entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Donald Trump pour la semaine prochaine. La Maison Blanche n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles ce rendez-vous pourrait finalement ne pas avoir lieu.