Un homme d’affaires soutenu par Donald Trump désigné Premier ministre en Irak

Un homme d'affaires irakien peu connu, Ali Al Zaidi, a été désigné Premier ministre en Irak, avec le soutien public de l'administration Donald Trump, selon le Wall Street Journal.

Sans expérience politique majeure, Ali Al Zaidi aurait été choisi comme candidat de compromis pour sortir Bagdad de plusieurs mois d'impasse politique. Son ascension s'accompagne d'un appui explicite de Washington : Donald Trump l'a invité aux États-Unis et a affirmé que son administration le soutenait « sans réserve ».

Selon le Wall Street Journal, les autorités irakiennes ont consulté les États-Unis et l'Iran avant l'annonce publique de sa désignation. Ali Al Zaidi aurait reçu des appels de soutien à la fois de Donald Trump et du président iranien Massoud Pezeshkian.

Mais les attentes de Washington et de Téhéran sont profondément contradictoires. La Maison Blanche exige qu'Ali Al Zaidi exclue les milices soutenues par l'Iran du prochain gouvernement irakien et qu'il s'attaque à l'influence de Téhéran au sein de l'appareil d'État.

Les États-Unis réclament également des mesures concrètes contre les groupes armés responsables, selon Washington, d'environ 600 attaques contre des installations américaines depuis le début de la guerre israélo-iranienne.

Pour faire pression sur Bagdad, l'administration américaine aurait déjà utilisé plusieurs leviers financiers, notamment la suspension du versement de recettes pétrolières irakiennes en dollars et le gel d'une partie de l'aide à la sécurité.

Ali Al Zaidi traîne un passé sensible aux yeux cependant de Washington. Selon le Wall Street Journal, sa banque avait été interdite de transactions en dollars par le département américain du Trésor en 2024. Les autorités américaines soupçonnaient l'établissement d'avoir facilité les activités d'un chef de milice lié aux Gardiens de la révolution iranienne.

De son côté, Téhéran tente de préserver son influence en Irak. Le général Esmail Qaani, commandant des Gardiens de la révolution, s'est récemment rendu à Bagdad pour demander aux autorités irakiennes de ne pas marginaliser les chefs de milices ni tenter de désarmer leurs groupes.

Ces milices pro-iraniennes disposent depuis des années d'un poids important dans l'économie, le secteur bancaire et les institutions irakiennes. Toute tentative sérieuse de réduire leur pouvoir pourrait provoquer une confrontation politique et sécuritaire majeure.