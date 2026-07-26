Flavio Bolsonaro officiellement candidat à la présidentielle

Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, a été officiellement investi samedi candidat du Parti libéral (PL) pour l'élection présidentielle d'octobre. Il affrontera le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui doit officialiser sa candidature dans les prochains jours.

Lors de la convention du parti à São Paulo, Flavio Bolsonaro a rendu hommage à son père, actuellement assigné à résidence après sa condamnation pour tentative de coup d'État, déclarant : « Le sang des Bolsonaro coule dans mes veines. » Il a promis des baisses d'impôts, une politique de fermeté contre la criminalité et s'est engagé à poursuivre l'héritage politique de son père.

Sa candidature a reçu le soutien du président argentin Javier Milei, présent à la convention, ainsi qu'un message vidéo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, témoignant de la proximité affichée de Flavio Bolsonaro avec Israël. Comme son père avant lui, il défend un renforcement des relations entre Brasilia et l'État hébreu.

La campagne s'annonce toutefois difficile. Flavio Bolsonaro ne dispose pas encore d'un colistier, peine à rallier les partis du centre et a été fragilisé par plusieurs controverses récentes. Selon un récent sondage Datafolha, Lula conserve une avance de 48 % contre 43 % dans un duel direct, laissant présager une campagne particulièrement disputée.