Flávio Bolsonaro veut ramener la droite au pouvoir et promet de rapprocher le Brésil d'Israël

Après plusieurs succès électoraux de la droite en Amérique latine, notamment l'élection cette semaine en Colombie d'Abelardo de la Espriella, favorable à Israël et partisan d'un transfert de l'ambassade colombienne à Jérusalem, les regards se tournent désormais vers le Brésil. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre, Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, espère reconquérir le pouvoir et mettre fin au mandat du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Âgé de 45 ans, Flávio Bolsonaro cherche à se démarquer du style de son père en cultivant une image plus modérée. "J'ai toujours eu tendance à être plus modéré, plus réfléchi. Je me considère comme un Bolsonaro plus posé", affirme-t-il. Selon le spécialiste de l'Amérique latine Mauricio Dimant, Flávio est une personnalité plus discrète que son frère Eduardo Bolsonaro, longtemps considéré comme le successeur naturel de l'ancien président.

Le candidat de droite doit toutefois composer avec l'héritage laissé par son père. Après sa défaite électorale en 2022, des partisans de Jair Bolsonaro avaient pris d'assaut les institutions fédérales à Brasília en janvier 2023. L'ancien chef de l'État a depuis été condamné à 27 ans de prison pour son implication dans ces événements.

Au cœur de son programme figurent la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Flávio Bolsonaro propose notamment la construction de nouvelles prisons, un durcissement de la politique pénale et l'abaissement, dans certains cas, de l'âge de la responsabilité pénale à 14 ans. "Le Brésil aura un président qui mettra en prison ceux qui ont apporté le terrorisme dans nos rues", promet-il.

La politique étrangère, et en particulier les relations avec Israël, s'invite également dans la campagne. Alors que Luiz Inácio Lula da Silva a vivement critiqué la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, allant jusqu'à comparer certaines de ses actions à celles de l'Allemagne nazie, Flávio Bolsonaro affiche une ligne diamétralement opposée. Dans un entretien accordé au Jerusalem Post, il s'est engagé à transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem dans les six mois suivant une éventuelle élection.

"Le Brésil est aux côtés d'Israël dans la lutte contre le terrorisme, sans excuses ni double standard", a-t-il déclaré. Ancien ambassadeur d'Israël au Brésil, Yossi Shelley estime que Flávio Bolsonaro, comme son père, est un proche de l'État hébreu et qu'une victoire du candidat marquerait un net réchauffement des relations bilatérales.

Le scrutin d'octobre s'annonce particulièrement disputé. Au-delà de l'alternance politique, il pourrait redéfinir en profondeur l'orientation du Brésil, tant sur les questions de sécurité intérieure que sur sa politique internationale et ses relations avec Israël.