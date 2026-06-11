Francesca Albanese accusée d’avoir tourné en dérision la mère d’une victime du 7 octobre

L’affaire a éclaté après la publication d’une interview accordée au quotidien allemand Die Welt par Sonja Bohl-Dencker, mère de Carolin Bohl, une citoyenne allemande de 22 ans tuée par des terroristes du Hamas lors de l’attaque contre le kibboutz Nir Oz.

La mère de la victime racontait avoir assisté en mars dernier à une projection organisée à Berlin en présence de Francesca Albanese. Elle y décrivait une atmosphère profondément hostile à Israël.

« Je n’ai jamais été dans une salle où j’ai ressenti autant de haine. Il y avait partout des keffiehs, des slogans terribles et une haine pure contre tout ce qui est lié à Israël », a-t-elle déclaré.

Réagissant sur les réseaux sociaux à un message relayant ce témoignage, Francesca Albanese a répondu par une courte phrase : « Change medication » (« Changez de traitement »).

Cette réponse a immédiatement suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux et parmi plusieurs organisations de soutien aux victimes du terrorisme, qui ont dénoncé un manque de compassion envers une mère endeuillée.

La polémique est d’autant plus forte que Francesca Albanese a récemment engagé, avec des membres de sa famille, une procédure judiciaire contestant des sanctions financières américaines. Selon des documents judiciaires cités par plusieurs médias, elle aurait elle-même souffert de problèmes de santé liés au stress provoqué par ces sanctions.

Plus récemment, plusieurs ministres européens des Affaires étrangères l’ont condamnée après des déclarations tenues lors d’une conférence d’Al Jazeera. Ses détracteurs l’accusent également d’avoir minimisé le massacre du 7 octobre en affirmant qu’il devait être replacé dans son « contexte ».

Francesca Albanese rejette pour sa part les accusations de parti pris et affirme que certaines de ses déclarations ont été sorties de leur contexte ou déformées.

Cette nouvelle controverse intervient alors que les débats autour du rôle de la rapporteuse spéciale de l’ONU et de ses prises de position sur Israël demeurent particulièrement vifs au sein de plusieurs capitales occidentales.