Washington resanctionne Francesca Albanese

Les États-Unis ont réimposé mercredi des sanctions contre Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l’ONU sur la Cisjordanie et Gaza, après la suspension par une cour d’appel d’une précédente décision qui avait temporairement bloqué ces mesures.

Le département américain du Trésor a remis Francesca Albanese sur sa liste de sanctions, ce qui l’empêche d’utiliser les grands réseaux de cartes bancaires et d’effectuer certaines transactions financières.

La rapporteure italienne avait été sanctionnée l’an dernier par l’administration Trump, qui l’accuse de mener une « guerre politique et économique » contre les États-Unis et Israël. En tant que rapporteure spéciale de l’ONU, elle avait notamment appelé la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens et américains pour crimes de guerre.

La semaine dernière, Washington l’avait retirée de la liste après qu’un juge fédéral a estimé que les sanctions pouvaient violer sa liberté d’expression. Mais vendredi, une cour d’appel a suspendu cette décision en attendant d’examiner le fond du dossier.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait accusé Francesca Albanese d’antisémitisme, de soutien au terrorisme et de mépris envers les États-Unis, Israël et l’Occident. Elle rejette ces accusations.

Le recours judiciaire a été déposé par son mari, Massimiliano Cali, au nom de leur fille mineure, citoyenne américaine. La famille affirme que les sanctions rendent presque impossible la gestion de la vie quotidienne de Francesca Albanese, notamment sur le plan financier.

Francesca Albanese soutient que les mesures américaines visaient à affaiblir sa mission à l’ONU.