G7 : Trump rencontrera plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, mais pas Netanyahou

Le président américain Donald Trump doit rencontrer plusieurs dirigeants du Moyen-Orient en marge du sommet du G7, qui se tiendra en France du 15 au 17 juin, selon un haut responsable de l’administration américaine. Parmi les participants annoncés figurent notamment les dirigeants du Qatar et des Émirats arabes unis, ainsi que d’autres responsables de la région.

Selon cette source, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne participera pas à ces échanges. Son absence intervient alors qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui par la Cour pénale internationale. En tant qu’État partie au Statut de Rome, la France est tenue de coopérer avec la juridiction internationale.

Cette annonce intervient dans un contexte de négociations avancées entre Washington et Téhéran. Plusieurs responsables évoquent la possibilité d’un accord dans les prochains jours pour mettre fin au conflit qui secoue le Moyen-Orient.

Parallèlement, les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou semblent traverser une période de fortes tensions. Ces dernières semaines, le président américain a publiquement appelé à une désescalade entre Israël, le Hezbollah et l’Iran, exprimant à plusieurs reprises son mécontentement face à certaines initiatives israéliennes.

Selon plusieurs médias américains et israéliens, les échanges récents entre les deux dirigeants ont été particulièrement tendus. Donald Trump aurait notamment insisté sur la nécessité d’éviter toute aggravation du conflit régional, tandis que Benjamin Netanyahou défend le droit d’Israël à répondre aux menaces visant son territoire.

Malgré ces divergences, Washington et Jérusalem continuent de maintenir un dialogue étroit sur les principaux dossiers régionaux, alors que les négociations avec l’Iran entrent dans une phase décisive.