Gaza : Donald Trump s’apprête à dévoiler un plan de reconstruction massif

Le président américain Donald Trump annoncera la semaine prochaine un plan de reconstruction de plusieurs milliards de dollars pour la bande de Gaza, ainsi que le déploiement d’une force internationale de stabilisation autorisée par l’ONU, lors de la première réunion formelle de son « Conseil de paix », ont indiqué deux hauts responsables américains à l'agence Reuters.

La réunion, prévue le 19 février à Washington et présidée par Donald Trump, réunira des délégations d’au moins vingt pays, dont plusieurs chefs d’État. Créé en janvier à Davos et adoubé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, le Board of Peace constitue un pilier central du plan américain pour Gaza, présenté en septembre dernier.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi soir qu’il ne se rendrait pas au sommet et qu’il participerait uniquement à distance à la conférence annuelle de l’AIPAC. Au sein du Conseil de paix siègent plusieurs dirigeants et hauts responsables arabes et musulmans, notamment de Turquie et du Qatar. L’absence annoncée de Netanyahou soulève des interrogations : à ce stade, il n’est pas certain qu’Israël soit représenté officiellement à la réunion.

Selon les responsables, le président détaillera la mise en place d’un fonds multilatéral destiné à financer la reconstruction du territoire. Plusieurs pays membres du conseil auraient proposé des contributions financières qualifiées de « généreuses ». Washington affirme ne pas avoir sollicité explicitement ces engagements.

Autre annonce majeure attendue : la constitution d’une Force internationale de stabilisation, composée de plusieurs milliers de soldats fournis par différents États participants. Cette force devrait être déployée dans les mois à venir afin de consolider le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, après deux ans de guerre.

Le désarmement du Hamas demeure l’un des enjeux centraux. Le plan prévoit une amnistie pour les membres de l’organisation acceptant de déposer les armes et de s’engager dans une coexistence pacifique. Ceux qui souhaiteraient quitter Gaza pourraient bénéficier d’un passage sécurisé vers des pays d’accueil.

Les discussions porteront également sur l’aide humanitaire, la restructuration de la police locale et le rôle du Comité national pour l’administration de Gaza, chargé de reprendre la gestion civile du territoire.