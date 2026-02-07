Gaza : une première réunion du "Conseil de la paix" pourrait avoir lieu le 19 février à Washington

Les États-Unis prévoient d’organiser, le 19 février à Washington, la première réunion de travail du "Conseil de la paix", une instance internationale chargée de superviser la gestion et la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre. Cette réunion aura pour objectif principal de lever plusieurs milliards de dollars afin de lancer concrètement l’initiative.

Des invitations ont été envoyées à 26 pays membres du Conseil. La date retenue coïncide toutefois avec le début du mois de Ramadan, ce qui pourrait compliquer la participation de plusieurs dirigeants musulmans. Le Conseil de la paix a été officiellement créé le mois dernier en marge du Forum économique mondial de Davos, lors d’une cérémonie présidée par le président américain Donald Trump. Si plusieurs dizaines d’États avaient été conviés, moins de deux douzaines avaient finalement participé, certains exprimant leurs réserves face à une charte perçue comme concurrençant le rôle des Nations unies.

Washington assure cependant que le mandat du Conseil se limitera, dans un premier temps, à Gaza, conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU lui confiant la supervision de l’administration post-conflit du territoire pour deux ans. Le projet reste néanmoins fragile. De nombreux pays doutent que le Hamas accepte de se désarmer et qu’Israël consente à un retrait supplémentaire de ses forces.

Les médiateurs régionaux — l’Égypte, le Qatar et la Turquie — évoquent depuis des mois un désarmement progressif du Hamas, reposant sur des incitations financières ou professionnelles et des garanties d’amnistie. Israël se montre toutefois réticent face à un processus jugé trop lent et incertain.

Autre obstacle majeur : le Comité national pour l’administration de Gaza, censé remplacer le Hamas, n’a toujours pas pu entrer dans le territoire. L’émissaire du Conseil de la paix pour Gaza, Nickolay Mladenov, tente de mettre en place des mesures humanitaires permettant cette transition, mais se heurte aux réserves israéliennes.

La réunion du 19 février coïncidera enfin avec la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington.