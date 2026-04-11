Gaza : le "Conseil de la paix" de Donald Trump fragilisé par un manque de financements et des négociations dans l’impasse

Le Conseil de la paix lancé par Donald Trump peine à concrétiser son plan pour Gaza, faute de financements suffisants et face à des négociations dans l’impasse sur le désarmement du Hamas.

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Le président Donald Trump s’exprime lors d’une réunion du Conseil de la paix à l’Institut américain pour la paix, le 19 février 2026, à Washington.
Le président Donald Trump s’exprime lors d’une réunion du Conseil de la paix à l’Institut américain pour la paix, le 19 février 2026, à Washington.AP / Mark Schiefelbein

Le « Conseil de la paix » mis en place par Donald Trump traverse une zone de turbulences, entre difficultés financières et blocage diplomatique autour de Gaza. Selon des informations rapportées par Reuters, l’organisme n’a reçu qu’une fraction des 17 milliards de dollars promis pour la reconstruction du territoire, compromettant sérieusement la mise en œuvre du plan américain.

D’après plusieurs sources, moins d’un milliard de dollars a effectivement été versé à ce stade. Sur les dix pays engagés, seuls les Émirats arabes unis, le Maroc et les États-Unis ont honoré leurs promesses. Ce déficit de financement empêche notamment le déploiement de la commission technocratique censée administrer Gaza après la guerre, un élément clé du dispositif voulu par Washington.

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Ce plan ambitieux repose sur une reconstruction massive du territoire, mais aussi sur le désarmement du Hamas, condition exigée par Israël avant tout retrait de ses forces. Or, sur ce point crucial, les négociations patinent. Selon une source diplomatique, les discussions sur le désarmement du Hamas sont aujourd’hui dans une impasse, alimentant les craintes d’une reprise des combats.

Le contexte régional, marqué par la guerre avec l’Iran, a aggravé une situation déjà fragile. « Ce conflit a tout perturbé et accentué les difficultés existantes », confie une source proche du dossier. Par ailleurs, des contraintes sécuritaires et logistiques empêchent toujours les équipes chargées de la gestion de Gaza de s’implanter sur le terrain.

Face aux critiques, le Conseil de la paix rejette toute accusation de défaillance. Dans un communiqué, il se présente comme une structure « agile » et assure que toutes ses demandes de financement ont été satisfaites « immédiatement et intégralement ».

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