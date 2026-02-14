Gideon Sa’ar devrait représenter l’État hébreu au "Conseil de la paix" à Washington

À la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar devrait représenter Israël au sommet du "Conseil de la paix" qui se tiendra ce jeudi à Washington, selon des informations exclusives d’i24NEWS.

https://x.com/i/web/status/2022702840624369789 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette participation intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible, marqué par les tensions persistantes liées à la guerre à Gaza, aux négociations en cours sur un cessez-le-feu et aux équilibres régionaux fragilisés. Le "Conseil de la paix" doit réunir plusieurs responsables politiques et diplomatiques autour des enjeux sécuritaires du Moyen-Orient et des perspectives de stabilisation.

Le choix de Gideon Sa’ar pour représenter Israël souligne l’importance stratégique de cette réunion pour Jérusalem. Chef de la diplomatie israélienne, Sa’ar sera chargé de défendre la position du gouvernement sur les questions sécuritaires, la lutte contre les organisations terroristes et les garanties nécessaires à toute évolution diplomatique.

Cette rencontre à Washington s’inscrit également dans le cadre des efforts américains visant à coordonner les positions de leurs alliés sur les dossiers régionaux majeurs. Les discussions devraient notamment porter sur la sécurité d’Israël, l’avenir de Gaza et les mécanismes internationaux susceptibles d’encadrer une phase post-conflit.

La participation israélienne intervient alors que les équilibres diplomatiques sont particulièrement mouvants, entre pressions internationales, négociations indirectes et enjeux stratégiques plus larges impliquant l’Iran et les acteurs régionaux.

Le déplacement de Gideon Sa’ar à Washington confirme la volonté du gouvernement israélien de peser activement dans les discussions internationales en cours.