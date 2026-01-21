Huit pays musulmans, dont l’Arabie saoudite, rejoignent le "Conseil de la paix" de Donald Trump

Huit pays musulmans de premier plan ont annoncé conjointement leur décision de rejoindre le « Conseil de la paix » lancé par le président américain Donald Trump. Il s’agit de l’Arabie saoudite, de la Turquie, de l’Égypte, de la Jordanie, de l’Indonésie, du Pakistan, du Qatar et des Émirats arabes unis.

Dans un communiqué commun publié par leurs ministres des Affaires étrangères, ces États indiquent qu’ils nommeront chacun un représentant pour siéger au sein de ce panel international. L’annonce marque un tournant diplomatique, notamment pour Riyad, resté silencieux jusqu’ici malgré les appels répétés de Donald Trump adressés au prince héritier Mohammed ben Salmane. L’adhésion saoudienne était considérée comme décisive pour la crédibilité régionale de l’initiative.

L’Égypte, le Pakistan et les Émirats arabes unis avaient déjà signalé leur intention de rejoindre le Conseil, tandis que les cinq autres pays hésitaient encore. Le « Conseil de la paix » a reçu un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies pour superviser la gestion de l’après-guerre à Gaza jusqu’à la fin de l’année 2027. Washington entend toutefois utiliser ce cadre plus largement, comme un outil de résolution de conflits à l’échelle mondiale.

Le Conseil ne devrait se réunir que quelques fois par an. Les décisions opérationnelles concernant Gaza relèveront principalement d’un organe distinct, le Conseil de la paix, dévoilé récemment et composé notamment de représentants des États-Unis, de la Turquie, du Qatar et des Émirats.

Dans leur déclaration, les huit pays musulmans réaffirment leur attachement à « une paix juste et durable fondée sur le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un État », conformément au droit international, estimant que cette approche est la clé d’une stabilité régionale durable.