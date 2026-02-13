Israël rejoint officiellement le Conseil de paix de Donald Trump

Israël est devenu membre fondateur du Conseil de paix, initiative internationale portée par le président américain Donald Trump dans le cadre de son plan pour Gaza. L’annonce a été faite jeudi par le compte officiel de l’organisation sur le réseau X.

Créé lors d’une cérémonie spéciale organisée par Trump en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le Conseil de paix a officiellement lancé sa présence en ligne fin janvier. Depuis, son compte X se limite à publier des messages de bienvenue à l’adresse des États membres.

Avec l’adhésion d’Israël, le Conseil regroupe désormais 28 pays, dont les États-Unis, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar, le Maroc, l’Égypte, la Hongrie, l’Argentine ou encore le Vietnam et le Kazakhstan. Cette composition éclectique illustre l’ambition affichée par Washington de fédérer des partenaires issus de différentes régions autour de son initiative diplomatique.

La participation israélienne intervient après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a confirmé, la semaine précédente, avoir accepté l’invitation personnelle de Donald Trump à rejoindre le projet.

Toutefois, malgré cette adhésion formelle, le bureau du Premier ministre a précisé que Benjamin Netanyahou ne participerait pas à la première réunion du Conseil de paix, prévue la semaine prochaine à Washington. Cette décision intervient alors qu’il vient tout juste de rentrer d’une visite aux États-Unis, au cours de laquelle il a rencontré Donald Trump à la Maison Blanche.

Le lancement du Conseil de paix constitue l’un des volets diplomatiques majeurs du plan américain pour Gaza. Reste à voir quel rôle concret jouera cette nouvelle structure et quelle sera l’implication effective de ses membres dans les prochaines étapes du processus.