Guerre en Iran : les États-Unis avertissent l’Europe de retards dans les livraisons d’armes

Les États-Unis ont averti plusieurs alliés européens, dont le Royaume-Uni, la Pologne, la Lituanie et l’Estonie, qu’ils devaient s’attendre à d’importants retards dans les livraisons d’armements, en raison de l’épuisement des stocks américains après deux mois de guerre contre l’Iran, a rapporté le Financial Times. Cette situation reflète la pression croissante sur les capacités militaires de Washington, contraint de réévaluer ses priorités stratégiques.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le Pentagone a signalé des délais significatifs concernant plusieurs systèmes de missiles, notamment ceux destinés à renforcer les défenses européennes. Des discussions seraient également en cours sur un possible report de certaines livraisons vers l’Asie, signe d’une tension globale sur les stocks.

Ces retards s’expliquent en grande partie par le volume élevé d’armements utilisés dans le conflit iranien. L’armée américaine a déjà dû redéployer des équipements depuis d’autres zones stratégiques, y compris l’Indo-Pacifique, pour compenser les manques. Une telle réallocation souligne l’ampleur des besoins opérationnels actuels et les limites des capacités industrielles à court terme.

Parmi les systèmes concernés figurent les munitions pour les lance-roquettes Himars, largement utilisés en Ukraine, ainsi que les systèmes de défense aérienne Nasams. Le Himars, développé par Lockheed Martin, est un système mobile à haute précision, tandis que le Nasams, conçu conjointement par Raytheon et le groupe norvégien Kongsberg, constitue un élément clé de la défense antiaérienne de moyenne portée.

Cette situation suscite des inquiétudes en Europe, mais aussi en Ukraine, où le soutien militaire américain reste crucial face à la guerre avec la Russie. Après plus de quatre ans de conflit, toute réduction ou retard dans les livraisons pourrait affecter l’équilibre sur le terrain.

Le Pentagone a indiqué « évaluer attentivement » les nouvelles demandes d’équipements ainsi que les transferts en cours, afin de garantir leur cohérence avec les besoins opérationnels. Il s’est toutefois refusé à fournir davantage de détails, invoquant le caractère sensible de ces informations.