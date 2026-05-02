Un responsable militaire iranien juge "probable" une reprise du conflit avec les États-Unis

Un haut responsable militaire iranien a estimé samedi qu’une reprise des hostilités entre l’Iran et les États-Unis était envisageable, dans un contexte de tensions persistantes et de négociations au point mort. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment affirmé n’être « pas satisfait » de la nouvelle proposition iranienne visant à relancer les discussions de paix.

« Une reprise du conflit entre l’Iran et les États-Unis est probable, et les faits ont démontré que les États-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord », a déclaré Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l’agence de presse Fars. Par ces propos, le responsable iranien met en doute la crédibilité des engagements américains, dans un climat de défiance réciproque.

Depuis le déclenchement des affrontements fin février, les relations entre Washington et Téhéran restent particulièrement tendues, malgré un cessez-le-feu fragile instauré début avril. Les deux parties poursuivent des échanges indirects, sans parvenir pour l’instant à un compromis durable, notamment sur la question du programme nucléaire iranien et des sanctions économiques.