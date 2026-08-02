Guerre en Ukraine : la Russie a tiré un nombre record de missiles en juillet

La Russie a lancé un nombre record de missiles contre l'Ukraine au cours du mois de juillet, selon une analyse de l'AFP basée sur les rapports quotidiens de l'armée de l'air ukrainienne. Cette intensification des frappes intervient alors que Kiev réclame davantage d'aide militaire occidentale pour renforcer sa défense aérienne.

Au total, 376 missiles ont été tirés par les forces russes en juillet, soit plus du double des 180 environ recensés en juin. La capitale ukrainienne, Kiev, a été la principale cible de cette campagne de bombardements, Moscou ayant promis de frapper la ville de manière « systématique » en réponse aux attaques ukrainiennes menées sur le territoire russe et dans les zones occupées.

Le mois de juillet a été marqué par plusieurs frappes d'une ampleur exceptionnelle. La plus meurtrière, dans la nuit du 2 juillet, a fait au moins 30 morts. Plus récemment, dans la nuit de vendredi à samedi, une nouvelle attaque de missiles contre Kiev a coûté la vie à au moins dix personnes.

En parallèle, la Russie a lancé 4.956 drones d'attaque contre l'Ukraine en juillet, soit une baisse d'environ 14 % par rapport au mois précédent. Si l'Ukraine affirme intercepter la majorité de ces drones, elle reste fortement dépendante des systèmes occidentaux, notamment des batteries Patriot, pour neutraliser les missiles balistiques russes.

Cette escalade intervient alors que le président américain Donald Trump a récemment exprimé des réserves sur la possibilité d'autoriser l'Ukraine à produire localement des missiles Patriot, une demande formulée par Kiev face à l'intensification des attaques.

Depuis plusieurs mois, la Russie comme l'Ukraine multiplient les frappes à longue portée, alimentant une escalade militaire qui entraîne un nombre toujours plus élevé de victimes civiles.