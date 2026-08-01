Ukraine : au moins neuf morts dans une attaque de missiles balistiques russes sur Kiev

Au moins neuf personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans une attaque de missiles balistiques russes contre Kiev, dans la nuit de vendredi à samedi, selon les services de secours ukrainiens. Un précédent bilan faisait état de quatre morts.

« Neuf personnes ont été tuées et 23 autres blessées à la suite d'une attaque russe de missiles balistiques », ont indiqué les secours ukrainiens sur Telegram.

Selon l'administration militaire de Kiev, « un incendie s'est déclaré dans un immeuble de six étages, dans le district de Solomiansky à Kiev, à la suite de l'attaque ». Les autorités ont également averti que « la menace d'utilisation de missiles balistiques reste élevée », appelant la population à rester dans les abris jusqu'à la levée de l'alerte aérienne.

La veille, une autre vague de frappes russes avait déjà fait huit morts, dont six membres d'une même famille près de Kryvyï Rig. Deux autres personnes avaient également perdu la vie dans des bombardements à Kiev et à Poltava.

Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses frappes de missiles balistiques contre l'Ukraine. Ces projectiles ne peuvent être interceptés que par certains systèmes de défense, notamment les batteries américaines Patriot. Kiev fait toutefois face à une pénurie de missiles intercepteurs PAC-3, aggravée par les opérations militaires menées récemment contre l'Iran.

En parallèle, l'Ukraine poursuit ses propres frappes de drones contre des infrastructures situées en profondeur sur le territoire russe, ciblant notamment des installations énergétiques et pétrolières.