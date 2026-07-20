Plus de 400 drones ukrainiens lancés vers Moscou et sa région, selon le maire

La Russie affirme avoir repoussé, dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque massive de drones ukrainiens visant Moscou et sa région. Selon le maire de la capitale, Sergueï Sobianine, plus de 400 drones ont été lancés en direction de la région moscovite entre 20h30 et 5h du matin.

« La plupart » des appareils ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne avant d'atteindre la capitale, a-t-il indiqué sur Telegram. D'après lui, 85 drones ont été détruits à l'approche de Moscou, évitant des dégâts plus importants.

À Domodedovo, au sud de Moscou, six personnes blessées par une explosion, à des degrés divers, ont été hospitalisées, selon les autorités locales. La ville abrite notamment l'un des principaux aéroports internationaux de la capitale russe.

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a fait état de dommages dans plusieurs localités, notamment à Domodedovo, Podolsk et Odintsovo. Des habitations et des infrastructures civiles auraient été endommagées par la chute de drones ou de leurs débris. Selon un premier bilan, une personne a été blessée dans l'incendie d'une maison et une autre lorsqu'un drone est tombé près d'un véhicule sur l'autoroute M-4.

Cette attaque intervient au lendemain d'une importante offensive russe contre Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'une des plus vastes frappes de missiles balistiques contre la capitale depuis le début de la guerre, faisant au moins un mort et seize blessés.

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié ses frappes de drones en territoire russe, ciblant notamment des infrastructures énergétiques et logistiques dans le but d'affaiblir les capacités militaires et financières de Moscou.