"Il n’y aura aucun accord avec l’Iran, sauf en cas de reddition inconditionnelle" (Donald Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’aucun accord ne serait conclu avec l’Iran, affirmant que la seule issue possible pour Téhéran serait une « capitulation sans condition ».

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Donald Trump a estimé que toute négociation avec la République islamique ne pourrait intervenir qu’après une reddition totale du régime. « Il n’y aura aucun accord avec l’Iran, sauf une capitulation sans condition », a-t-il écrit.

Le locataire de la Maison-Blanche a ajouté qu’une fois cette capitulation actée et un nouveau leadership « grand et acceptable » choisi en Iran, les États-Unis et leurs alliés travailleraient à reconstruire le pays.

Selon lui, Washington, avec ses partenaires internationaux, s’engagerait alors à aider l’Iran à sortir du bord de la destruction et à relancer son économie.

Donald Trump affirme que l’objectif serait de faire de l’Iran un pays « économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais ».

Dans son message, il a également assuré que l’Iran aurait « un grand avenir », appelant à un changement profond du pouvoir en place à Téhéran.

Reprenant un slogan inspiré de sa célèbre formule politique, Donald Trump a conclu sa déclaration par « Make Iran Great Again » (MIGA), suggérant que l’avenir du pays passerait par une transformation majeure de sa direction politique.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et de confrontations militaires impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis, alors que les appels internationaux à une désescalade se multiplient.