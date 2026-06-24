Iran-Hamas : Abbas Araghchi veut inclure Gaza dans les pourparlers avec Washington

L’Iran entend placer la guerre dans la bande de Gaza à l’ordre du jour de ses échanges avec les États-Unis. C’est ce qu’a indiqué le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d’un entretien téléphonique avec Basem Naim, membre du bureau politique du Hamas, selon des médias iraniens proches du pouvoir.

D’après l’agence Tasnim, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique, Araghchi a assuré que la délégation iranienne soulèverait auprès de Washington la question de ce qu’il a qualifié de « poursuite de l’agression israélienne à Gaza ».

Au cours de cet échange, Basem Naim a salué "le soutien de la République islamique à la cause palestinienne" et remercié Téhéran pour sa position constante en faveur des Palestiniens. Ces déclarations ont également été relayées par la chaîne publique iranienne Press TV.

Selon les médias officiels iraniens, le chef de la diplomatie iranienne a, de son côté, réaffirmé le soutien de son pays au peuple palestinien et aux initiatives internationales visant à soutenir la cause palestinienne. Il a également remercié le Hamas pour les messages de solidarité adressés à l’Iran et au Corps des gardiens de la révolution.

Ces déclarations interviennent alors que Téhéran met en avant les dispositions du mémorandum d’entente conclu récemment avec les États-Unis. Les autorités iraniennes soutiennent que ce document prévoit une cessation des hostilités sur l’ensemble des fronts régionaux, une interprétation qui inclut, selon elles, la situation dans la bande de Gaza.