L’Iran qualifie l’accord avec Washington de « déclaration de défaite américaine »

L’Iran continue de présenter l’accord conclu avec les États-Unis sous un angle radicalement différent de celui de Washington.

Lors d’une conférence en Azerbaïdjan, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et chef de l’équipe de négociation, a affirmé que le mémorandum d’entente signé à Islamabad était le fruit de la « résistance » iranienne et non de pressions américaines.

« L’accord d’Islamabad est devenu une déclaration de défaite de l’Amérique », a-t-il déclaré, ajoutant que la sécurité du Moyen-Orient devait être assurée par les pays de la région et non par des puissances extérieures.

Ces déclarations interviennent alors que de nouvelles discussions techniques entre Washington et Téhéran devraient reprendre la semaine prochaine sous médiation pakistanaise.

Le dossier nucléaire reste au cœur des divergences. Alors que le vice-président américain JD Vance a affirmé que l’Iran avait accepté le retour des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Téhéran a publiquement démenti avoir pris un tel engagement.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a toutefois assuré que les inspections auront bien lieu.

« Cela va se produire », a-t-il déclaré depuis le Japon, rappelant que le mémorandum signé par les deux pays prévoit explicitement une supervision des activités nucléaires iraniennes par l’agence onusienne.

Depuis les frappes israéliennes et américaines contre les installations nucléaires iraniennes en 2025, l’AIEA n’a plus accès à plusieurs sites sensibles où l’Iran est soupçonné de stocker de l’uranium hautement enrichi.

Washington et Téhéran s’opposent également sur l’utilisation des avoirs iraniens qui pourraient être débloqués dans le cadre de l’accord.

Le président américain Donald Trump affirme que ces fonds resteront sous contrôle américain et serviront uniquement à financer l’achat de produits alimentaires et médicaux américains destinés à la population iranienne.

À l’inverse, l’ambassadeur iranien auprès des Nations unies à Genève, Ali Bahreini, a déclaré que l’Iran déciderait seul de l’utilisation de ses avoirs.

Parallèlement aux négociations, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s’est entretenu avec Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.

Selon les médias d’État iraniens, les deux hommes ont évoqué les derniers développements régionaux et les discussions en cours entre Washington et Téhéran.

Abbas Araghchi a réaffirmé le soutien de la République islamique à la cause palestinienne, tandis que le Hamas a salué l’accord américano-iranien, espérant qu’il contribuera également à une stabilisation durable de la région.