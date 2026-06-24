LIVE BLOG | Le Sénat américain limite les pouvoirs de Donald Trump face à l'Iran

Le Sénat américain limite les pouvoirs de Donald Trump face à l'Iran

Le Sénat américain a adopté une résolution bipartisane visant à empêcher Donald Trump de reprendre une guerre contre l’Iran sans l’aval du Congrès. Quatre sénateurs républicains se sont joints aux démocrates, provoquant la colère du président, qui affirme que ce vote rend ses négociations avec Téhéran « plus difficiles ».