Iran : la lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi condamnée à six ans de prison

Une cour iranienne a condamné la militante des droits humains Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023, à une peine de six ans d’emprisonnement, a indiqué son avocat à l’AFP. La décision judiciaire s’inscrit dans la longue série de poursuites engagées contre cette figure emblématique de la contestation en Iran.

Selon son avocat, Mostafa Nili, Narges Mohammadi a été reconnue coupable de « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». À cette peine principale s’ajoute une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans. La justice lui a également infligé une condamnation supplémentaire d’un an et demi de prison pour des activités de « propagande ».

En outre, la militante a été condamnée à deux années d’exil interne dans la ville de Khosf, située dans la province orientale du Khorassan du Sud. Cette mesure vise à l’éloigner de Téhéran et des centres de mobilisation politique et médiatique.

Âgée de 53 ans, Narges Mohammadi est l’une des voix les plus connues de la société civile iranienne. Elle a été récompensée par le prix Nobel de la paix en 2023 pour son combat de longue date contre la peine de mort, la répression politique et l’obligation du port du voile pour les femmes en Iran. Son engagement lui a valu d’être arrêtée et jugée à de multiples reprises au cours des vingt-cinq dernières années.

La militante a passé une grande partie de la dernière décennie derrière les barreaux, dans des conditions de détention régulièrement dénoncées par des organisations internationales de défense des droits humains. Elle n’a pas revu ses enfants jumeaux, qui vivent à Paris, depuis 2015.