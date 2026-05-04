Iran : la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi en danger, sa famille réclame un transfert médical urgent

La lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, actuellement emprisonnée, nécessite des soins cardiaques spécialisés en urgence à Téhéran, selon son frère, qui alerte sur une situation jugée critique. Hospitalisée la semaine dernière après avoir été extraite de sa prison, la militante souffrirait d’une affection cardiaque potentiellement mortelle, aggravée par une détérioration rapide de son état de santé.

Figure majeure de la défense des droits des femmes en Iran et opposante à la peine de mort, Mohammadi avait reçu le prix Nobel de la paix en 2023 alors qu’elle était déjà incarcérée. D’après sa famille, elle aurait été victime d’un malaise cardiaque fin mars, avant d’être transférée le 1er mai dans un hôpital du nord-ouest du pays.

Dans un entretien accordé depuis la Norvège, son frère, Hamidreza Mohammadi, décrit un état alarmant : « Elle souffre de terribles maux de tête, de nausées et de douleurs thoraciques. C’est ce qui nous inquiète le plus, son cœur. » Selon lui, l’établissement hospitalier provincial où elle est actuellement prise en charge ne dispose pas des moyens nécessaires pour lui fournir des soins adaptés.

Des experts médicaux estiment que « sa vie est en danger » et recommandent au moins un mois hors des conditions carcérales afin de permettre un traitement adéquat. « Elle a besoin de ses propres médecins, qui ont déjà pratiqué des interventions sur elle et comprennent précisément sa pathologie », insiste son frère.

Face à l’urgence, la famille de la militante, ainsi que le comité Nobel norvégien, appellent les autorités iraniennes à autoriser son transfert vers une équipe médicale spécialisée à Téhéran. Cette demande vise à garantir une prise en charge appropriée et à éviter une issue dramatique dans un contexte où la santé de la prisonnière suscite une vive inquiétude à l’international.