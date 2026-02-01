Iran : le manifestant Erfan Soltani libéré sous caution

Un manifestant iranien dont les États-Unis avaient affirmé qu’il risquait une exécution a été remis en liberté sous caution, ont indiqué dimanche des sources judiciaires. Erfan Soltani, 26 ans, a été libéré samedi après le versement d’une caution, a déclaré son avocat à l’AFP, alors que Téhéran avait fermement démenti toute condamnation à mort à son encontre.

« Il a été libéré hier et a récupéré l’ensemble de ses effets personnels, y compris son téléphone portable », a précisé son avocat, Amir Mousakhani. La caution s’est élevée à deux milliards de tomans, soit environ 12 600 dollars, a-t-il ajouté.

Erfan Soltani avait été arrêté le 10 janvier, en pleine vague de manifestations à travers l’Iran. Selon le pouvoir judiciaire, il était détenu dans un centre de détention à Karaj, à l’ouest de Téhéran, et poursuivi pour « propagande contre le système islamique » et « atteinte à la sécurité nationale ».

L’affaire avait pris une dimension internationale après une publication du Département d'Etat américain sur son compte en persan sur le réseau X, affirmant que le jeune homme avait été condamné à mort. Cette annonce avait suscité de vives inquiétudes quant à son sort.

Les autorités iraniennes avaient rapidement démenti ces informations, assurant que le dossier était toujours en cours d’instruction et que les chefs d’accusation retenus contre Erfan Soltani n’étaient pas passibles de la peine capitale. Le pouvoir judiciaire avait dénoncé une « désinformation » visant à faire pression sur Téhéran.

La libération sous caution du manifestant intervient dans un contexte de tensions persistantes entre l’Iran et les États-Unis, régulièrement en désaccord sur les questions des droits humains et la gestion par Téhéran des mouvements de contestation internes.