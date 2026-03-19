Iran : un avion de combat américain touché pour la première fois

Un avion de chasse américain a été touché par des tirs de défense antiaérienne iraniens lors d’une mission en Iran, marquant, selon des informations rapportées par CNN, la première fois que Téhéran parvient à atteindre un appareil de l’armée américaine dans ce conflit. L’appareil, un F-35, a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence sur une base américaine au Moyen-Orient.

Deux sources proches du dossier citées par la chaîne américaine indiquent que l’avion a subi des dommages en opération. Le commandement central des États-Unis (CENTCOM) a toutefois tenu à rassurer, précisant par la voix de son porte-parole, le capitaine Tim Hawkins, que l’appareil avait atterri en toute sécurité et qu’une enquête était en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

Cet incident intervient dans un contexte de forte intensification des opérations aériennes américaines dans la région, en lien avec la guerre en cours contre l’Iran. Il souligne également les capacités de défense iraniennes, capables de menacer, au moins ponctuellement, des appareils de pointe.

La semaine précédente, un autre incident avait déjà illustré les risques élevés de ces opérations. Deux avions ravitailleurs américains de type KC-135 étaient entrés en collision au-dessus de l’ouest de l’Irak, causant la mort de six militaires américains. L’un des appareils s’était écrasé, tandis que l’autre avait réussi à se poser en urgence.