Isaac Herzog : "L’Europe doit soutenir tout effort visant à éradiquer le Hezbollah"

Dans un entretien accordé à l’AFP, le président israélien Isaac Herzog a appelé les pays européens à soutenir les efforts visant à affaiblir et éliminer le Hezbollah, estimant que la lutte contre l’organisation terroriste libanaise est essentielle pour la stabilité régionale.

« L’Europe devrait soutenir tout effort, tout effort, visant à éradiquer le Hezbollah, maintenant », a déclaré le chef de l’État israélien. Selon lui, les capitales européennes doivent comprendre que certaines situations exigent une victoire militaire pour ouvrir la voie à un changement durable. « Si l’on veut avancer, il faut parfois gagner une guerre », a-t-il insisté.

Ces propos interviennent alors que la tension reste vive sur le front nord d’Israël, où le Hezbollah multiplie les attaques depuis le Liban. Pour Jérusalem, le mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran constitue l’une des principales menaces sécuritaires pour l’État hébreu.

Dans le même entretien, Isaac Herzog a toutefois salué l’initiative diplomatique française visant à faciliter des discussions directes entre Israël et le Liban. Le président français Emmanuel Macron a proposé que Paris accueille des pourparlers entre les deux pays ainsi qu’avec « toutes les composantes » libanaises.

« Je pense que c’est une évolution très positive », a déclaré Herzog. « Il est très important qu’il y ait des pourparlers (…) car il est temps que nous ayons l’occasion d’avancer avec le Liban », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’une voie diplomatique reste possible malgré la confrontation militaire.

Le président israélien a également évoqué la guerre contre l’Iran, qu’il considère comme un moment décisif pour l’avenir du Moyen-Orient. Selon lui, le conflit actuel pourrait marquer une rupture majeure dans la dynamique régionale.

« Nous nous trouvons à un tournant historique », a-t-il affirmé. « Après des décennies de guerres, de terrorisme et de bains de sang, la cause profonde de ces violences, qui vient de Téhéran, pourrait être stoppée. »

Pour Isaac Herzog, l’issue de ce conflit pourrait ainsi redéfinir l’équilibre stratégique au Moyen-Orient et transformer durablement la trajectoire de la région.