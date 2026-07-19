Israël a financé une campagne d'influence aux États-Unis (Wall Street Journal)

Israël a financé une vaste campagne numérique destinée à préserver le soutien des électeurs conservateurs américains à l'État hébreu, pour un coût estimé à 50 millions de dollars, rapporte le Wall Street Journal. L'opération, menée en grande partie à l'aide de contenus générés par intelligence artificielle, visait notamment les jeunes sympathisants de Donald Trump.

Selon le quotidien américain, des millions de messages personnalisés ont été envoyés à des électeurs conservateurs sous les prénoms « Emma » ou « Sarah », au nom d'un groupe baptisé Friends for Peace. L'un des messages demandait : « Selon vous, quel sera l'impact des négociations entre les États-Unis, Israël et l'Iran sur la sécurité mondiale ? »

Le journal affirme que cette campagne a été orchestrée par une société appartenant à Brad Parscale, ancien directeur de campagne et conseiller de longue date de Donald Trump. Elle s'inscrivait dans un dispositif plus large mêlant publicité dans les médias conservateurs, campagnes sur les réseaux sociaux et mobilisation d'influenceurs.

Selon le magazine Time, Brad Parscale avait été chargé de produire une centaine de contenus originaux par mois, dont au moins 80 % destinés à la génération Z sur TikTok, Instagram, YouTube et les podcasts. Présentée officiellement comme une initiative de lutte contre l'antisémitisme, la campagne visait également à empêcher un recul du soutien à Israël parmi les jeunes conservateurs américains.

Des influenceurs conservateurs recevaient, via des groupes de discussion privés, des propositions de publications à diffuser sur X, Instagram et TikTok, avant d'être rémunérés en fonction de leur audience et de l'engagement généré.

Le vice-président américain J.D. Vance a récemment laissé entendre, lors d'un entretien avec le podcasteur Joe Rogan, qu'Israël avait également financé une campagne contre le projet d'accord entre Washington et Téhéran. Il a affirmé avoir vu des « preuves claires » que certains influenceurs américains avaient été payés pour critiquer cet accord.