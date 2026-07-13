Israël appelle l’Australie à lutter contre l’antisémitisme dans le secteur de la santé

Le ministère israélien des Affaires étrangères a appelé l’Australie à prendre des mesures contre l’antisémitisme dans les établissements de santé, après la publication d’une enquête dénonçant de nombreux actes discriminatoires visant des patients et des professionnels juifs.

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L’enquête, publiée fin juin par le quotidien australien The Australian, s’appuie sur les témoignages de 30 médecins, infirmiers, sages-femmes et autres professionnels de santé. Tous décrivent une montée des actes antisémites dans les hôpitaux et les cliniques depuis l’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Le quotidien évoque notamment des autocollants antisémites apposés dans des services hospitaliers, des publications sur les réseaux sociaux faisant l’éloge d’organisations terroristes ou utilisant des symboles nazis, ainsi que l’inaction présumée de certaines directions hospitalières face à ces comportements.

Plusieurs patients juifs affirment également avoir reçu des soins de moindre qualité après que leur identité juive a été révélée. Le rapport précise toutefois qu’il est difficile d’établir formellement ces accusations.

Cette enquête intervient après un incident très médiatisé survenu en 2025, au cours duquel deux infirmiers de Sydney avaient menacé de tuer des patients israéliens dans une vidéo diffusée sur Internet.

Réagissant à ces révélations, le ministère israélien des Affaires étrangères a estimé que « cette enquête dresse un tableau profondément préoccupant et doit servir de signal d’alarme ».

Le communiqué ajoute : « Aucun Juif ne devrait jamais se sentir obligé de cacher son identité pour recevoir des soins dans un hôpital australien. »

Israël appelle désormais les autorités australiennes à prendre des mesures fermes afin de garantir la sécurité des patients et du personnel juifs au sein du système de santé.