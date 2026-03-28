Israël rationne ses intercepteurs "Arrow" face aux frappes iraniennes (Wall Street Journal)

Quatre semaines après le début de la guerre avec l’Iran, Israël a commencé à limiter l’usage de ses intercepteurs du système « Arrow », selon une information du Wall Street Journal. Cette décision vise à préserver les stocks en vue de la poursuite des opérations, alors que les tirs de missiles balistiques iraniens se poursuivent à un rythme soutenu.

Selon ces informations, les performances du système « Arrow » demeurent élevées, avec un taux d’interception jugé important. Toutefois, Tsahal recourt désormais à des versions modernisées du système « Fronde de David », conçu à l’origine pour intercepter des roquettes et des missiles à courte portée, afin de contrer des menaces de plus longue portée. Les résultats de cette adaptation apparaissent plus incertains.

Ce choix reflète la pression croissante sur les stocks, dans un contexte où les armées de la région consomment rapidement des munitions sophistiquées, coûteuses et longues à produire.

Des experts alertent sur un épuisement accéléré des réserves. «Nous consommons en quelques semaines des années de production», souligne Tom Karako, spécialiste des systèmes de défense antimissile au Center for Strategic and International Studies. Selon lui, même une augmentation de la production nécessitera plusieurs années pour reconstituer les stocks.