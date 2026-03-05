Joseph Aoun demande à Macron d’empêcher des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth

Le président libanais Joseph Aoun a demandé jeudi à son homologue français Emmanuel Macron d’intervenir auprès d’Israël afin d’empêcher le bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, au moment où les tensions militaires s’intensifient au Liban.

Selon un communiqué de la présidence libanaise, Joseph Aoun a évoqué cette question lors d’un entretien téléphonique avec le chef de l’État français. Le président libanais a sollicité l’aide de Paris « pour intervenir auprès d’Israël afin d’empêcher que la banlieue sud de Beyrouth ne soit ciblée ». Il a également appelé la France à soutenir les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu « dans les plus brefs délais ».

Cette demande intervient alors que l’armée israélienne a lancé un avertissement à la population de la banlieue sud de Beyrouth, appelant les habitants à évacuer immédiatement la zone pour leur sécurité. Tsahal affirme viser des infrastructures du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l’Iran et engagé dans des affrontements avec Israël.

La banlieue sud de Beyrouth, souvent appelée « Dahiyeh », constitue l’un des principaux bastions politiques et militaires du Hezbollah. Elle a déjà été la cible de frappes israéliennes lors de précédents conflits entre Israël et le mouvement terroriste libanais.

Face au risque d’une escalade majeure, Beyrouth cherche à mobiliser ses partenaires internationaux afin de contenir l’extension des combats. La France, qui entretient des liens historiques avec le Liban et joue régulièrement un rôle diplomatique dans les crises libanaises, pourrait tenter de peser en faveur d’une désescalade.

La situation reste toutefois très volatile, alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah se multiplient et que les appels à un cessez-le-feu se font de plus en plus pressants sur la scène internationale.