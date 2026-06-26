L'administration Trump officialise une vente militaire de plus de 700 millions de dollars à la Turquie

L'administration du président américain Donald Trump a officiellement notifié au Congrès son intention de vendre à la Turquie des dizaines de moteurs à réaction destinés à des avions militaires, dans le cadre d'un contrat de plus de 700 millions de dollars, selon Reuters. Cette vente, qui doit contribuer à renforcer les capacités de l'armée turque, intervient malgré les réticences de plusieurs parlementaires américains.

Les élus opposés au projet dénoncent notamment le maintien par Ankara des systèmes de défense antiaérienne russes S-400, acquis en 2019, un dossier qui avait déjà provoqué de fortes tensions entre les États-Unis et la Turquie. Malgré ces objections, la Maison Blanche a décidé de poursuivre la procédure.

Cette annonce intervient au lendemain de déclarations de Donald Trump sur le rôle de la Turquie lors du récent conflit avec l'Iran. Le président américain a affirmé que le pays avait été "très proche" de rejoindre les hostilités, mais que son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, avait finalement renoncé à intervenir à la suite d'une demande personnelle de sa part.

"Je l'apprécie. C'est un ami. Et il est resté en dehors de la guerre", a déclaré Donald Trump lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN à la Maison Blanche. "Il était un candidat sérieux pour entrer en guerre contre l'Iran." Le président américain a également reconnu que Recep Tayyip Erdogan "n'est pas un grand admirateur d'Israël", tout en soulignant que cela ne l'avait pas empêché d'accepter sa demande de ne pas s'impliquer dans le conflit.

Les propos de Donald Trump, combinés à la confirmation de cette importante vente militaire, alimentent les interrogations sur le renforcement des relations entre Washington et Ankara, une évolution suivie avec attention en Israël.