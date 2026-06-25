Donald Trump affirme avoir convaincu Erdogan de rester à l’écart du conflit avec l’Iran

Donald Trump a affirmé mercredi avoir personnellement convaincu le président turc Recep Tayyip Erdogan de ne pas s’impliquer dans le conflit avec l’Iran.

S’exprimant à la Maison Blanche aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, le président américain a décrit Erdogan comme « un ami » et affirmé qu’il était resté en dehors de la guerre à sa demande.

« Il était un candidat sérieux pour entrer dans la guerre avec l’Iran, peut-être du côté iranien, car il n’est pas un grand fan d’Israël, comme vous le savez. Je lui ai demandé de rester à l’écart, et il est resté à l’écart », a déclaré Trump.

Le président américain a également multiplié les éloges à l’égard de son homologue turc, le qualifiant de dirigeant respecté et de membre important de l’OTAN.

Interrogé sur la possibilité de livrer à Ankara des avions de combat F-35, longtemps réclamés par la Turquie, Trump a répondu : « Je pense que oui. » Il a ajouté qu’il ferait probablement « quelque chose qui rendra Erdogan très heureux ».

Ces déclarations interviennent alors que les relations entre Israël et la Turquie se sont fortement détériorées depuis le massacre du 7 octobre 2023. Recep Tayyip Erdogan a multiplié les critiques contre Israël, qualifiant l’État hébreu d’« État terroriste » et accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahou de représenter une menace pour la sécurité régionale.

Le président turc a également reçu des responsables du Hamas à Istanbul et dénoncé à plusieurs reprises les opérations israéliennes à Gaza, en Syrie et au Liban.

Malgré ces tensions, Trump semble vouloir préserver un canal étroit avec Ankara, à la fois pour maintenir la Turquie dans le cadre de l’OTAN et pour limiter son implication dans les crises régionales.