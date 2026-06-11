Erdogan à Netanyahou : "Vous suivez le chemin d'Hitler"

La guerre des mots entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est intensifiée ces derniers jours, sur fond de tensions régionales croissantes. Erdogan a accusé le dirigeant israélien de "suivre le chemin d'Hitler", affirmant que ceux qui empruntent cette voie finissent par connaître le même sort que les "tyrans de l'Histoire".

Le président turc a également décrit Israël comme une "usine du chaos", estimant que le pays ne produisait "que de l'instabilité et du désordre" sous le gouvernement actuel. Il a par ailleurs promis de poursuivre les efforts visant à ce que les responsables de ce qu'il qualifie de "massacres" soient tenus pour responsables.

Ces déclarations interviennent au lendemain de critiques formulées par Erdogan contre les opérations israéliennes au Liban et en Syrie, qu'il a présentées comme une menace pour la sécurité de la Turquie.

Benjamin Netanyahou avait réagi avec virulence à ces accusations. Dans un communiqué, il a qualifié Erdogan de "dictateur antisémite", l'accusant de soutenir l'organisation terroriste Hamas, de réprimer son opposition politique et de commettre un "génocide contre les Kurdes". Le Premier ministre israélien a également affirmé que la Turquie était mal placée pour donner des leçons de morale à Israël.

Malgré cette escalade verbale, Israël maintient qu'il poursuivra ses opérations militaires contre l'Iran et ses organisations affiliées partout où cela sera jugé nécessaire pour sa sécurité.