Erdogan accuse Israël d'être une menace pour la Turquie, Netanyahou réplique : "Dictateur antisémite"

Les tensions entre Israël et la Turquie se sont encore aggravées mercredi après de nouvelles déclarations du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, visant l’État hébreu. Lors d’une intervention publique, le dirigeant turc a affirmé que les frappes israéliennes menées au Liban et en Syrie avaient atteint un niveau susceptible de menacer la Turquie. Selon lui, Israël représente une menace pour la paix et la stabilité régionales depuis sa création, ajoutant que la sécurité de la Turquie "commence au Liban et en Syrie".

Ces propos ont provoqué une réaction immédiate du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué, ce dernier a qualifié Erdogan de "dictateur antisémite", l’accusant de mener un "génocide contre les Kurdes", de soutenir l’organisation terroriste Hamas, de réprimer son opposition politique et d’emprisonner ses adversaires. "Il est le dernier à pouvoir faire la morale à l’État d’Israël", a déclaré Netanyahou.

Le chef du gouvernement israélien a également assuré qu’Israël poursuivrait ses opérations contre l’Iran et ses alliés dans la région. Il a affirmé que l’État hébreu et Tsahal continueraient d’agir "avec force" contre les menaces pesant sur le Moyen-Orient, réaffirmant la détermination de son gouvernement à combattre l’influence iranienne et ses organisations affiliées.