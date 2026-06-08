Benjamin Netanyahou : "Si l’Iran attaque à nouveau, Israël répondra avec force"

Dans sa première déclaration publique depuis la reprise des tensions avec l’Iran, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lundi soir qu’Israël ne permettrait ni à Téhéran ni au Hezbollah d’imposer une nouvelle "équation" sécuritaire dans la région. Selon lui, les deux acteurs ont tenté ces dernières heures de tester la détermination israélienne en menant des attaques depuis le Liban et l’Iran, dans l’espoir qu’Israël s’abstienne de réagir. "Cela ne s’est pas produit et cela ne se produira pas", a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a indiqué que les hostilités avec l’Iran avaient cessé pour le moment après les frappes israéliennes menées contre le régime iranien. "À l’heure actuelle, les tirs ont cessé, car après avoir frappé le régime terroriste de Téhéran, il a arrêté de nous attaquer", a-t-il déclaré. Il a toutefois averti que toute nouvelle attaque iranienne entraînerait une réponse israélienne "puissante". "Israël a le droit de se défendre et continuera à l’exercer chaque fois que cela sera nécessaire", a-t-il ajouté.

Benjamin Netanyahou est également revenu sur la campagne menée contre l’Iran au cours de l’année écoulée. Il a affirmé qu’Israël avait lancé une "attaque préventive historique" afin d’empêcher Téhéran de se doter de l’arme nucléaire. Il a revendiqué l’élimination du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei et réaffirmé son engagement à empêcher l’Iran d’obtenir l’arme atomique. "Si nous n’avions pas agi à temps et avec détermination, nous ne serions peut-être plus là aujourd’hui", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également évoqué le front libanais, affirmant que le Hezbollah avait préparé une invasion de la Galilée et disposait d’un arsenal de quelque 150 000 roquettes et missiles destinés à frapper les villes israéliennes. Selon lui, Israël a déjoué ces plans et éliminé le secrétaire général de l’organisation terroriste, Hassan Nasrallah. Il a ajouté que Tsahal poursuivait la destruction des infrastructures du Hezbollah dans la zone de sécurité du sud du Liban, notamment de vastes installations souterraines situées dans le secteur du Beaufort.

Revenant sur les événements des dernières vingt-quatre heures, Netanyahou a expliqué avoir ordonné des frappes contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth après des tirs vers Israël, puis contre des objectifs militaires et économiques en Iran après les attaques iraniennes. Il a enfin souligné qu’il continuait d’échanger avec le président américain Donald Trump, qu’il a qualifié d’ami, tout en réaffirmant la détermination d’Israël à garantir la sécurité de ses citoyens et à rétablir la sécurité dans le nord du pays.