L’Iran affirme avoir cessé ses attaques contre Israël mais menace de riposter en cas de frappes au Liban

L’Iran a annoncé lundi après-midi avoir mis fin à ses opérations militaires contre Israël, tout en avertissant qu’il reprendrait les hostilités si l’État hébreu poursuivait ses frappes, notamment au Liban. Selon l’agence de presse Fars, proche des Gardiens de la révolution, Téhéran considère que la phase actuelle de confrontation est terminée, mais se dit prêt à répondre "avec force" à toute nouvelle attaque israélienne.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a affirmé plus tôt dans la journée qu’Israël et l’Iran étaient intéressés par un cessez-le-feu immédiat. Sur son réseau social, il a indiqué que les négociations finales en vue d’un accord de paix étaient en cours, tout en précisant que le blocus resterait en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord définitif. Selon les informations rapportées, Trump s’est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou avant de publier ce message.

Du côté israélien, une source a estimé qu’après l’annonce iranienne d’une cessation des hostilités, les frappes israéliennes pourraient également prendre fin. Les tensions s’étaient toutefois fortement accrues après une frappe israélienne menée dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Cette opération avait conduit les autorités israéliennes à relever leur niveau d’alerte, craignant une réaction iranienne.

Par le passé, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait averti qu’une attaque israélienne contre la capitale libanaise entraînerait une réponse ferme de Téhéran. Selon les autorités israéliennes, cette menace s’est concrétisée lorsque plusieurs missiles ont été tirés depuis l’Iran vers le nord d’Israël. Les projectiles ont été interceptés sans faire de victimes.

En représailles, l’armée de l’air israélienne a lancé plusieurs vagues de frappes contre des cibles du régime iranien, notamment des systèmes de défense stratégiques. Quelques heures plus tard, l’Iran a procédé à de nouveaux tirs de missiles en direction d’Israël, alimentant une nouvelle montée des tensions avant les récents appels à une désescalade.