Israël a mené près de 3.500 frappes au Liban depuis le cessez-le-feu, affirme le Premier ministre libanais

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a affirmé qu’Israël avait mené près de 3.500 frappes aériennes au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu parrainé par les États-Unis le 17 avril dernier.

Selon des chiffres publiés par son bureau, l’armée israélienne aurait effectué 3.491 frappes aériennes, 407 explosions contrôlées et six opérations de destruction de grande ampleur entre le 17 avril et le 7 juin.

Nawaf Salam affirme que certaines localités du sud du Liban ont été entièrement rasées au cours de ces opérations.

Le chef du gouvernement libanais a également indiqué que Beyrouth s’efforçait de respecter les termes du cessez-le-feu, tout en soulignant que la récente escalade entre Israël et l’Iran avait provoqué de nouveaux déplacements de population et accru la pression sur les capacités d’accueil du pays.

De son côté, Israël affirme agir contre la menace persistante du Hezbollah dans le sud du Liban et considère que les dispositions du cessez-le-feu lui permettent de poursuivre des opérations contre les infrastructures du mouvement soutenu par l’Iran.