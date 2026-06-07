Benjamin Netanyahou : "Nous ne permettrons pas au Hezbollah de tirer sur notre territoire"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que l’État d’Israël poursuivait sa lutte contre le terrorisme sur l’ensemble de ses fronts, de la Judée-Samarie à Gaza en passant par le Liban.

Évoquant l’attentat commis dans la matinée près de Kokhav Yaïr, qui a coûté la vie à un Israélien et fait plusieurs blessés, Benjamin Netanyahou a salué l’action des équipes de sécurité locales ainsi que celle de la police, qui a neutralisé le terroriste et arrêté son complice présumé.

Concernant la bande de Gaza, le chef du gouvernement a déclaré que Tsahal contrôlait désormais plus de 60 % du territoire de Gaza et qu’elle atteindrait prochainement les 70 %. Il a assuré que les forces israéliennes empêchaient le Hamas de se réarmer tout en poursuivant l’élimination de ses principaux chefs.

Sur le front libanais, Benjamin Netanyahou a indiqué que les forces israéliennes avaient éliminé, selon lui, 350 terroristes au cours de la seule semaine écoulée. Il a également affirmé que Tsahal avait pris le contrôle du secteur du Beaufort, où a été découverte une importante infrastructure souterraine du Hezbollah.

Le Premier ministre a par ailleurs déclaré que l’armée poursuivait le démantèlement des « villages terroristes » situés le long de la frontière nord et que le Hezbollah était actuellement « en fuite ».

« Nous ne permettrons pas au Hezbollah de tirer sur notre territoire ou sur nos localités, et nous agirons en conséquence », a-t-il averti.

Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent vives à la frontière israélo-libanaise malgré le cessez-le-feu en vigueur et après plusieurs tirs de roquettes signalés ces derniers jours.