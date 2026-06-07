Tsahal dévoile un vaste réseau de tunnels du Hezbollah sous la crête du Beaufort

Selon Tsahal, cette infrastructure aurait été conçue et financée par l'Iran afin de servir de centre opérationnel majeur pour l'organisation chiite.

D'après les informations communiquées par l'armée, le complexe souterrain comprend plusieurs tunnels capables d'accueillir simultanément des centaines de combattants. Les installations ont été aménagées pour permettre une présence prolongée sous terre et la poursuite d'opérations militaires en cas de conflit.

Les forces israéliennes indiquent avoir découvert de nombreuses infrastructures logistiques et militaires, notamment des systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que des capacités antichars et de défense aérienne destinées à cibler les forces israéliennes et les localités du nord d'Israël.

L'une des galeries principales, longue d'environ un kilomètre, comporterait six puits d'accès souterrains. Les soldats y ont découvert un important dépôt d'armes comprenant des lanceurs antichars, des missiles antichars, des grenades, des munitions ainsi que divers équipements de combat.

Selon Tsahal, le réseau disposait également d'installations destinées à soutenir les combattants sur de longues périodes. Parmi les infrastructures découvertes figurent des dortoirs, des cuisines, des salles de douche, des sanitaires et même une salle d'opération équipée de matériel médical avancé.

L'armée israélienne souligne que ce complexe a été construit au cœur d'une zone civile, dans un secteur offrant une position dominante sur la région du doigt de Galilée. Situé à seulement six kilomètres de Metoula, le site aurait servi de centre névralgique aux activités du Hezbollah dans la région.

Selon Tsahal, des drones, des missiles sol-air portables et des missiles antichars auraient été lancés depuis ce secteur contre les forces israéliennes opérant dans le sud du Liban ainsi que contre le territoire israélien.

Cette révélation intervient alors que les combats entre Israël et le Hezbollah se poursuivent et que l'armée israélienne affirme intensifier ses opérations contre les infrastructures militaires du mouvement chiite au Liban.