Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth après des tirs de roquettes du Hezbollah

Il s'agit de l'une des opérations les plus significatives menées dans la capitale libanaise depuis la reprise des hostilités.

Selon les autorités libanaises, au moins deux personnes ont été tuées et onze autres blessées dans les frappes qui ont touché deux appartements situés dans des immeubles distincts du quartier de Dahieh. Des images diffusées après les bombardements montrent d'importants dégâts matériels sur plusieurs bâtiments résidentiels.

Dans un communiqué conjoint, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont affirmé que ces frappes constituaient une réponse directe aux tirs de roquettes lancés dimanche matin par le Hezbollah contre le nord du pays. Les sirènes d'alerte avaient notamment retenti dans les localités de Yiftah et Ramot Naftali. L'armée israélienne a indiqué avoir intercepté les deux projectiles.

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L'armée israélienne a précisé avoir visé des centres de commandement et des infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Tsahal affirme également avoir détruit les lance-roquettes utilisés lors de l'attaque contre Israël.

Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, Israël aurait informé les États-Unis avant le déclenchement de l'opération. Washington avait jusqu'à présent encouragé Israël à éviter des frappes dans la capitale libanaise afin de préserver les efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu durable et d'éventuelles négociations avec l'Iran.

La réaction de Téhéran n'a pas tardé. Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission parlementaire iranienne des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale, a menacé Israël d'une « réponse douloureuse et décisive ». Dans un message publié sur le réseau X, il a déclaré : « Regardez le ciel des territoires occupés cette nuit », une référence utilisée par les responsables iraniens pour désigner Israël.

Parallèlement, l'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation visant une grande partie de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, avant de nouvelles frappes contre des positions du Hezbollah. Les habitants ont été appelés à se déplacer au nord du fleuve Zahrani.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement à Jérusalem, Benjamin Netanyahu a affirmé que le Hezbollah était « en recul » face à l'offensive israélienne. Selon lui, plus de 350 combattants du mouvement chiite auraient été éliminés au cours de la semaine écoulée et plusieurs infrastructures souterraines auraient été découvertes et détruites dans le sud du Liban.

Le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a quant à lui annoncé avoir approuvé de nouveaux plans visant à intensifier les opérations contre le Hezbollah tout en poursuivant la campagne militaire contre le Hamas dans la bande de Gaza.

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Ces développements interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les menaces iraniennes alimentent les craintes d'une nouvelle escalade impliquant directement Téhéran, le Hezbollah et Israël.