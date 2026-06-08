Tsahal promet de ne pas laisser l’Iran imposer de nouvelles "règles du jeu"

Au lendemain de la reprise des hostilités avec l’Iran, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a affirmé qu’Israël ne permettrait pas à Téhéran d’instaurer de nouvelles "équations" sécuritaires dans la région. Lors d’une déclaration à la presse, il a accusé le régime iranien d’avoir violé le cessez-le-feu en tirant plus d’une vingtaine de projectiles vers Israël, tout en cherchant à lier ces attaques à la frappe israélienne menée la veille dans la banlieue sud de Beyrouth contre des cibles liées au Hezbollah.

Selon le porte-parole, l’armée israélienne avait anticipé un tel scénario et maintenu, depuis deux mois, un niveau maximal de préparation pour une éventuelle reprise des combats. Dès les premiers tirs iraniens, l’armée de l’air est intervenue en lançant deux vagues de frappes sur le territoire iranien. La première a visé des systèmes de défense aérienne afin d’affaiblir les capacités de protection du régime. La seconde a ciblé le complexe pétrochimique de Mahshahr, dans le sud-ouest de l’Iran, présenté par Tsahal comme un maillon important de l’industrie soutenant le programme de missiles iranien.

Effie Defrin a insisté sur la rapidité de la réaction israélienne, qu’il a qualifiée de démonstration d’une capacité opérationnelle "sans précédent". Il a également affirmé que l’Iran cherchait à défendre son allié, l’organisation terroriste Hezbollah, en tentant de présenter ses tirs contre Israël comme une réponse aux opérations israéliennes au Liban.

Le porte-parole a réaffirmé que Tsahal poursuivrait ses actions contre toute menace pesant sur la sécurité d’Israël, "à tout moment et en tout lieu", avec pour objectif d’affaiblir davantage le régime iranien. Il a également salué la résilience de la population israélienne, tout en assurant que l’armée faisait tout son possible pour protéger les citoyens.

Enfin, il a indiqué que le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, continuait de superviser les opérations et les évaluations de la situation avec les principaux commandants de Tsahal. Les forces israéliennes restent engagées simultanément au Liban, dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie et sur les autres fronts, tant dans des missions offensives que défensives.