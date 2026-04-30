L’AIEA estime que l’essentiel de l’uranium hautement enrichi iranien se trouve toujours à Ispahan

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, estime qu’une grande partie du stock iranien d’uranium hautement enrichi se trouve probablement toujours sur le site nucléaire d'Ispahan. Dans un entretien accordé à l’Associated Press, il a expliqué que cette évaluation repose sur les meilleures informations actuellement disponibles, alors que les inspecteurs internationaux n’ont plus accès aux installations depuis la guerre des douze jours déclenchée en juin 2025.

Selon l’AIEA, une part importante de la matière enrichie était déjà entreposée à Ispahan lorsque le conflit a éclaté et y serait restée depuis. Rafael Grossi a toutefois reconnu que l’agence ne peut pas confirmer sur place la présence de ce stock ni vérifier si les scellés de l’AIEA sont toujours intacts, faute d’inspections autorisées par Téhéran.

Les visites de contrôle avaient été suspendues lorsque Israël avait lancé son offensive contre l’Iran, suivie de frappes américaines sur trois sites nucléaires iraniens. Après ces opérations, Téhéran avait interrompu sa coopération avec l’AIEA et interdit l’accès aux sites endommagés, accusant l’organisation de partialité et de ne pas avoir condamné les attaques.

Un accord annoncé en septembre entre l’Iran et l’AIEA pour reprendre les inspections et le suivi des stocks d’uranium a ensuite été déclaré caduc par les autorités iraniennes, après la réactivation de sanctions onusiennes à l’initiative du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne.

D’après les dernières estimations de l’agence, l’Iran dispose actuellement de 440,9 kilogrammes d’uranium enrichi à 60 %, un niveau proche du seuil militaire fixé à 90 %. Rafael Grossi avait auparavant indiqué qu’environ 200 kilogrammes de cette matière pourraient être stockés dans des tunnels du site d’Ispahan.

Le chef de l’AIEA a également révélé qu’un nouveau site d’enrichissement avait été déclaré par l’Iran à Ispahan en juin 2025. Des inspecteurs devaient s’y rendre le jour même où les frappes ont commencé. Selon les informations disponibles, cette installation n’aurait pas été endommagée lors des attaques successives.

Pour Rafael Grossi, l’objectif central demeure désormais de s’assurer que ce matériau quitte l’Iran ou soit dilué à un niveau d’enrichissement inférieur, afin de réduire les risques de prolifération nucléaire.