Le chef de l’AIEA appelle à un contrôle strict du nucléaire iranien dans tout accord avec Washington

Le directeur général de Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a insisté sur la nécessité d’instaurer des mécanismes de vérification « très détaillés » dans tout accord visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran. S’exprimant à Séoul, il a souligné que l’ampleur du programme nucléaire iranien exige une présence constante d’inspecteurs internationaux, sans quoi un éventuel accord ne serait qu’« une illusion ».

Cette mise en garde intervient alors que le président américain Donald Trump évoque la possibilité d’un nouveau cycle de négociations avec Téhéran dans les prochains jours. Pour Rafael Grossi, toute entente sur les activités nucléaires iraniennes doit impérativement inclure des dispositifs de contrôle rigoureux afin de garantir sa crédibilité et son efficacité.

Selon un rapport confidentiel de l’AIEA diffusé en février aux États membres, l’Iran n’a pas autorisé l’accès de ses inspecteurs à certaines installations nucléaires endommagées lors des frappes menées par Israël et les États-Unis au cours d’un conflit de douze jours en juin. Une situation qui, aux yeux de l’agence, renforce encore la nécessité d’un cadre de vérification strict dans toute future entente diplomatique.