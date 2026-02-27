Nucléaire iranien : l'AIEA appelle Téhéran à collaborer de "manière constructive"

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a appelé vendredi l’Iran à coopérer « de manière constructive » et à répondre « avec la plus grande urgence » afin de permettre la vérification complète de ses installations nucléaires, selon un rapport confidentiel.

Dans ce document transmis aux États membres, l’agence onusienne fait état d’une « perte de continuité des connaissances » concernant les matières nucléaires précédemment déclarées dans certaines installations iraniennes. Une situation jugée préoccupante, qui « doit être traitée avec la plus grande urgence », insiste l’AIEA.

Selon le rapport, l’Iran n’a pas autorisé les inspecteurs à accéder aux sites nucléaires affectés par la guerre de douze jours en juin dernier. En conséquence, l’agence affirme ne pas être en mesure de vérifier si Téhéran a suspendu l’ensemble de ses activités d’enrichissement d’uranium ni d’évaluer précisément l’ampleur de ses stocks sur les installations concernées.

L’objectif, rappelle l’institution, est d’assurer la transparence des activités nucléaires et de garantir leur caractère exclusivement pacifique.

Ces nouvelles tensions interviennent dans un contexte régional déjà fragile, alors que le programme nucléaire iranien demeure au cœur des préoccupations diplomatiques internationales. L’absence d’accès aux sites concernés renforce les incertitudes quant à l’état réel des capacités nucléaires iraniennes et complique les efforts de surveillance de la communauté internationale.