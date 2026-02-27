Missiles iraniens : le renseignement américain ne confirme pas de menace imminente

L’affirmation du président américain Donald Trump selon laquelle l’Iran serait sur le point de se doter d’un missile capable de frapper le territoire des États-Unis ne serait pas étayée par les évaluations actuelles du renseignement américain, selon plusieurs sources citées par des médias américains.

D’après trois personnes familières des rapports classifiés, aucune analyse récente ne conclut que Téhéran développe un missile pouvant atteindre prochainement le sol américain. Ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet, indiquent ne pas avoir connaissance d’un document de renseignement allant dans ce sens, tout en n’excluant pas l’existence d’une éventuelle nouvelle évaluation dont elles n’auraient pas été informées. Le New York Times a été le premier à rapporter que, selon les agences américaines, l’Iran serait encore à plusieurs années de disposer d’une telle capacité.

Selon une évaluation non classifiée de la Defense Intelligence Agency (DIA) datant de 2025, l’Iran pourrait avoir besoin d'encore une dizaine d'années pour mettre au point un missile balistique intercontinental (ICBM) "militairement viable" à partir de ses lanceurs spatiaux actuels. Deux des sources citées affirment qu’aucun changement n’a été apporté à cette estimation.

L’une d’elles ajoute que même en cas d’assistance technologique de la Chine ou de la Corée du Nord, deux pays coopérant étroitement avec Téhéran, il faudrait probablement au moins huit ans à l’Iran pour produire un missile réellement opérationnel au standard ICBM.

Mardi, lors de son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, Donald Trump a pourtant affirmé que l’Iran travaillait sur des missiles qui "atteindront bientôt" les États-Unis, avançant cet argument dans le cadre de son plaidoyer en faveur d’éventuelles frappes contre la République islamique. La Maison-Blanche n’a pas souhaité commenter ces informations.