Donald Trump briefé sur les options militaires envisageables contre l’Iran

Alors que les États-Unis et l’Iran ont tenu jeudi des discussions indirectes à Genève sur les programmes nucléaire et balistique de Téhéran, le président Donald Trump a été briefé le même jour sur différentes options militaires envisageables contre la République islamique.

Selon ABC News, l’amiral Brad Cooper, chef du Central Command américain (CENTCOM), chargé des opérations militaires au Moyen-Orient, a présenté au président un éventail de scénarios possibles. Le général Dan Caine, président du Comité des chefs d’état-major interarmées et principal conseiller militaire du chef de l’exécutif, participait également à la réunion, d’après des sources proches du dossier.

Aucun accord n’a été annoncé à l’issue des échanges diplomatiques à Genève. Toutefois, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a évoqué des "progrès" et précisé que des discussions techniques devaient reprendre la semaine prochaine à Vienne, en Autriche.

Malgré la voie diplomatique engagée, Donald Trump maintient la pression. Le président américain a publiquement laissé ouverte l’option militaire et renforcé ces dernières semaines la présence des forces américaines au Moyen-Orient. Des navires et des avions de chasse ont été déployés dans la région, à distance d’intervention de l’Iran, laissant ouverte la possibilité d’une opération conjointe américano-israélienne, selon plusieurs sources.

En coulisses, plusieurs élus républicains et certains membres de l’administration plaideraient pour qu’Israël prenne l’initiative d’éventuelles frappes contre les installations iraniennes, plutôt que les États-Unis n’engagent directement les hostilités. Cette information, révélée en premier par Politico et confirmée par ABC News, s’appuie sur des témoignages de responsables familiers des discussions internes.

À ce stade, rien n’indique que Donald Trump ait validé une telle stratégie. Le président serait toutefois de plus en plus irrité par le refus de Téhéran de suspendre l’enrichissement d’uranium et de restreindre son programme de missiles balistiques.

Interrogée sur les intentions de la Maison-Blanche, la porte-parole adjointe Anna Kelly a temporisé : "Les médias peuvent continuer à spéculer sur la réflexion du président autant qu’ils le souhaitent, mais seul le président Trump sait ce qu’il pourrait ou non décider." Une formule qu’elle répète régulièrement face aux interrogations sur la stratégie américaine vis-à-vis de l’Iran.