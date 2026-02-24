Le président américain Donald Trump a fermement rejeté, lundi soir, des informations de presse affirmant que le général Daniel Caine s’opposerait à une éventuelle action militaire contre l’Iran. Dans une déclaration virulente, le chef de la Maison-Blanche a dénoncé des "histoires de fake news" et assuré que son plus haut responsable militaire soutiendrait toute décision prise par l’exécutif.

"De nombreux récits issus des médias de fake news présentent le général Daniel Caine comme opposé à une guerre avec l’Iran, c’est faux", a écrit Donald Trump. "Comme nous tous, il préfère éviter un conflit, mais si une décision est prise, il estime que ce sera une victoire facile"

Le président a rappelé le rôle central du général Caine, actuel président des chefs d’état-major interarmées, notamment lors de l’opération "Marteau de minuit" menée en juin dernier contre des installations liées au programme nucléaire iranien. Selon Trump, ces antécédents démontrent l’engagement et la détermination du haut commandement militaire américain, et contredisent les rumeurs d’une quelconque réticence à l’idée d’une frappe.

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs médias américains ont rapporté que le Pentagone aurait exprimé des réserves face à la perspective d’une campagne militaire prolongée contre l’Iran. D’après ces informations, des inquiétudes auraient été formulées en interne, notamment lors de réunions au sein du département de la Défense et du Conseil de sécurité nationale. Les discussions porteraient sur les risques d’enlisement et les conséquences stratégiques d’une confrontation durable.

Aucune décision définitive n’a encore été annoncée par la Maison-Blanche concernant une éventuelle opération militaire. Donald Trump a toutefois laissé entendre que l’option diplomatique restait ouverte, tout en adressant un avertissement clair à Téhéran.

"Je préférerais qu’un accord soit conclu. Mais s’il n’y en a pas, ce sera un jour très sombre pour ce pays, et malheureusement aussi pour ses citoyens", a-t-il déclaré.