Donald Trump : décision sur une frappe contre l’Iran "probablement dans dix jours"

Le président Donald Trump a indiqué qu’il prendrait « probablement dans les dix prochains jours » une décision concernant une éventuelle frappe contre l’Iran. Il s’exprimait à Washington lors de la réunion inaugurale du Conseil de la paix, revenant sur les frappes américaines menées en juin contre des installations nucléaires iraniennes.

« Nous devrons peut-être aller plus loin — ou peut-être pas. Peut-être que nous conclurons un accord », a déclaré Trump, laissant planer l’incertitude entre option militaire et solution diplomatique. « Vous le saurez dans les dix prochains jours », a-t-il ajouté.

Le président américain a réaffirmé sa ligne rouge : empêcher Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire. « L’Iran ne peut pas avoir l’arme nucléaire. On ne peut pas avoir la paix au Moyen-Orient s’ils possèdent une arme nucléaire », a-t-il martelé.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, alors que des discussions indirectes sont évoquées en parallèle de menaces militaires répétées. Trump maintient ainsi une stratégie de pression maximale, combinant avertissements publics et ouverture conditionnelle à un accord.

La décision attendue dans les prochains jours pourrait marquer un tournant majeur dans la politique américaine vis-à-vis de l’Iran, entre escalade militaire et relance d’un processus de négociation.