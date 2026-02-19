LIVE BLOG | Les Etats-Unis envisagent une frappe contre l’Iran dès samedi

Tsahal détruit la maison du terroriste auteur de l'attentat meurtrier au carrefour du Gush Etzion en novembre 2025

Les forces israéliennes ont opéré pendant la nuit dans le village de Beit Ummar, en Judée-Samarie, pour détruire la maison du terroriste Walid Zabarneh. Il avait commis, avec un autre terroriste, l'attentat à la voiture bélier et à l'arme blanche le 18 novembre 2025 au carrefour du Gush Etzion, en Judée-Samarie, lors duquel Aharon Cohen avait été assassiné et deux autres civils et un soldat blessés.