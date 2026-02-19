LIVE BLOG | Les Etats-Unis envisagent une frappe contre l’Iran dès samedi
Donald Trump aurait été informé par ses principaux conseillers à la sécurité nationale que l’armée américaine serait prête à lancer des frappes dès ce weekend
Tsahal détruit la maison du terroriste auteur de l'attentat meurtrier au carrefour du Gush Etzion en novembre 2025
Les forces israéliennes ont opéré pendant la nuit dans le village de Beit Ummar, en Judée-Samarie, pour détruire la maison du terroriste Walid Zabarneh. Il avait commis, avec un autre terroriste, l'attentat à la voiture bélier et à l'arme blanche le 18 novembre 2025 au carrefour du Gush Etzion, en Judée-Samarie, lors duquel Aharon Cohen avait été assassiné et deux autres civils et un soldat blessés.
Sud-Liban : Tsahal frappe des dépôts d’armes et des rampes de lancement de missiles du Hezbollah
L’armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi des frappes contre des infrastructures de l’organisation terroriste Hezbollah dans plusieurs secteurs du sud du Liban. Selon le porte-parole de Tsahal, les cibles comprenaient des dépôts d’armes, des lanceurs de missiles et des sites militaires utilisés par l’organisation terroriste pour préparer des attaques contre les forces israéliennes et l’État d’Israël. L’armée estime que la présence de ces infrastructures constitue une violation des accords en vigueur entre Israël et le Liban et affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace contre le territoire israélien.
Marco Rubio attendu en Israël le 28 février
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra en Israël le 28 février pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a confirmé un responsable américain au Times of Israel, alors que les tensions s’intensifient autour du dossier iranien. Selon Reuters, à la suite de discussions entre responsables américains et iraniens tenues mardi à Genève, Téhéran devrait soumettre une proposition écrite visant à désamorcer son bras de fer avec Washington. Par ailleurs, de hauts conseillers à la sécurité nationale se sont réunis à la Maison-Blanche pour examiner la situation et ont indiqué que l’ensemble des forces américaines déployées dans la région devraient être pleinement opérationnelles d’ici la mi-mars.
Les Etats-Unis envisagent une frappe contre l’Iran dès samedi
Le président américain Donald Trump aurait été informé par ses principaux conseillers à la sécurité nationale que l’armée américaine pourrait lancer des frappes contre l’Iran dès samedi, selon CBS News. Aucune décision définitive n’a toutefois encore été prise par le chef de l’exécutif, et le calendrier d’une éventuelle annonce pourrait s’étendre au-delà du week-end. Toujours d’après la chaîne américaine, le Pentagone procède en parallèle à un redéploiement temporaire de certains effectifs hors du Moyen-Orient, en prévision d’éventuelles représailles iraniennes en cas d’attaque américaine.